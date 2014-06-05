Сосновский Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1976
Дата смерти05.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1976
Отец: Сосновский Василий Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2014