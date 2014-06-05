Сосновский Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1976

Дата смерти

05.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1976

Отец: Сосновский Василий Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2014
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