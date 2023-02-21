Якимова Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимова Людмила Алексеевна

Якимова Людмила Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Сергей Леонидович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close