Якимова Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Сергей Леонидович
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)