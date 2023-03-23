Поздеев Савва Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Савва Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1782 ст.

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1782 ст.

Отец: Поздеев Евфим Феодоров

Мать: Поздеева Анна Иванова

Бракосочетание
30.06.1802 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.

Сын: Поздеев Савватий Саввин

Мать ребёнка: Поздеева Анна Иванова

Вверх Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Анна Иванова

Смерть
После 1846
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