Поздеев Савва Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1782 ст.
Дата смертиПосле 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1782 ст.
Отец: Поздеев Евфим Феодоров
Мать: Поздеева Анна Иванова
Бракосочетание
30.06.1802 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.
Мать ребёнка: Поздеева Анна Иванова
Вверх Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поздеева Анна Иванова
Смерть
После 1846