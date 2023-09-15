Шубкин Феодор Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения10.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862 ст.
Отец: Шубкин Лаврентий Иванов
Мать: Шубкина Евдокия Ефимова
ГАНО 156-1-4915а (г. Новосибирск). Лист 7. д. Елбанской крестьянин Лаврентий Иванов Шубкин и законная жена Евдокия Ефимова. Восприемники Священник иоанн Семенов Добротворский и казачья жена Стеф... Показать все
Смерть
Неизвестно