Мачихина Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1982
Отец: Селиванов Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2008
Дочь: Мачихина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Мачихин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мачихин Андрей Александрович