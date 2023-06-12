Мачихина Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачихина Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1982

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

2008 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1982

Отец: Селиванов Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2008

Дочь: Мачихина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Мачихин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мачихин Андрей Александрович