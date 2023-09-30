Нехороших (Мерзлякова) Маргарита Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехороших (Мерзлякова) Маргарита Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1962

Отец: Мерзляков Валерий Николаевич

Мать: Старцева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1983

Дочь: Кайрламанова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Нехороших Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.1985

Сын: Нехороших Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Нехороших Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1988

Дочь: Харитонова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Нехороших Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехороших Юрий Николаевич

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