Нехороших (Мерзлякова) Маргарита Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1962
Рождение ребёнка
05.12.1983
Дочь: Кайрламанова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Нехороших Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1985
Отец ребёнка: Нехороших Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1988
Дочь: Харитонова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Нехороших Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно