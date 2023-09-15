Богачев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1911 ст.
Дата смерти23.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1937
Мать ребёнка: Богачева Анастасия Ефимовна
Призыв на военную службу
23.06.1941
Либо в г. Суджа, либо в г. Москве (разные источники)
Военная служба
С 23.06.1941 по 22.09.1942
Первоначально в ппс 736, 34 отдельного дорожной-строительного батальона С 19.07.42 в 202 запасном стрелковом полке С 25.07.42 в 511 стрелком полке, 239 стрелковой дивизии, 31 армии Западного фронта, п... Показать все
Участие в бою
С 30.07.1942 по 23.08.1942
Ржевско-Сычевская наступательная операции, в результате которой был освобожден районный центр г. Зубцов
Концлагерь
С 22.09.1942 по 23.12.1943
д. Ламбиновице, гмина вясковая Ламбиновице, Нысский пов., Апольское воев., Польша
Изначально пленён был в г. Калинине (Тверь) либо в Зубцовском р-не, Калининской обл. в период с 22 по 29 сен.1942 (в разных источниках по разному, в Книге Памяти эта дата стоит как смерть) и, возможно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1943
д.Ламбиновице, гмина вясковая Ламбиновице, Нысский павят, Апольское воеводство, Польша