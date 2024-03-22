Тарарухин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908
Рождение ребёнка
13.04.1929
Сын: Тарарухин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тарарухина Ирина Владимировна
Призыв на военную службу
22.06.1941
Демобилизация
02.11.1945
Военная служба
Неизвестно
120 кшр ЗапФ; Упр. спец. заданий ГШ КА. Капитан.
Смерть
Неизвестно