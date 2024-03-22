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Тарарухин Николай Петрович

Место рождения

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1929

Сын: Тарарухин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тарарухина Ирина Владимировна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Призыв на военную службу
22.06.1941
Демобилизация
02.11.1945
Военная служба
Неизвестно
120 кшр ЗапФ; Упр. спец. заданий ГШ КА. Капитан.
Смерть
Неизвестно
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