Булгакова (Волохова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Волохова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Волохов Яков Никитич

Мать: Волохова Агрипина

Рождение ребёнка
26.04.?

Сын: Булгаков Александар Николаевич

Отец ребёнка: Булгаков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Филиппович

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