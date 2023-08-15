Булгакова (Волохова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Волохов Яков Никитич
Мать: Волохова Агрипина
Рождение ребёнка
26.04.?
Сын: Булгаков Александар Николаевич
Отец ребёнка: Булгаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Булгаков Иван Филиппович