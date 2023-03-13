(Михеева) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Михеева) Афимья

(Михеева) Афимья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Михей Григорьевъ

Мать: Печерскихъ Василиса

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close