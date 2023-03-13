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(Михеева) Афимья
(Михеева) Афимья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Пол
Женский
Отец
Михей Григорьевъ
1748 г.р.
Мать
Печерскихъ (Калинина) Василиса
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Михей Григорьевъ
Мать:
Печерскихъ Василиса
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