Лукьяненко Давид Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Давид Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Жена: Лукьяненко Анна Федоровна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-9?i=311&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.08.1891 ст.

Сын: Лукьяненко Мирон Давидович

Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Федоровна

Николаевка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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