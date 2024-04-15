Лукьяненко Давид Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-9?i=311&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.08.1891 ст.
Сын: Лукьяненко Мирон Давидович
Мать ребёнка: Лукьяненко Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно