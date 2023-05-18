Гедзь Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедзь Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гедзь Тимофей Петрович

Мать: Катерина Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно