Несбытнова Ксения Марусина
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Марусин Петр Сергеевич
Бракосочетание
13.02.1867
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Несбытнов Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Несбытнов Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
21.07.1884
Отец ребёнка: Несбытнов Павел Спиридонович
Смерть
Неизвестно