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Несбытнова Ксения Марусина

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Марусин Петр Сергеевич

Мать: Марусина Евдокия Ефимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.02.1867

Муж: Несбытнов Павел Спиридонович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Несбытнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Несбытнов Павел Спиридонович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Несбытнов Федор Павлович

Отец ребёнка: Несбытнов Павел Спиридонович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1884

Сын: Несбытнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Несбытнов Павел Спиридонович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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