Лях Мелания Иакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1920
Дочь: Лях Александра Федотовна
Отец ребёнка: Лях Федот Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лях Федот Иванович
Смерть
Неизвестно