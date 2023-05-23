Собакин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1635
Дата смертиПосле 1667
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1635
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Собакин Тарас Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Собакин Клим Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1667