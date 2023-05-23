Собакин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собакин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1635

Дата смерти

После 1667

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Собакин Афанасий Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Собакин Тимофей Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Собакин Тарас Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Собакин Емельян Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Собакин Клим Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1667