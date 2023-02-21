Регелинда из цюрихгау
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эберхард 1
Мать: Гизела веронская
Рождение ребёнка
915
Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида
Отец ребёнка: Герман 1 швабский герцог швабии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адальрих святой
Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиха
Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизела
Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
958