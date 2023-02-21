Регелинда из цюрихгау — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регелинда из цюрихгау

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

958

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эберхард 1

Мать: Гизела веронская

Рождение ребёнка
915

Сын: Бурхард 3 герцог швабии

Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Отец ребёнка: Герман 1 швабский герцог швабии

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман 1 швабский герцог швабии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адальрих святой

Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиха

Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизела

Отец ребёнка: Бурхард 2 герцог швабии

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурхард 2 герцог швабии

Смерть
958
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