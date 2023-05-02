Касирова Сангинамо Орифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.2007
Дочь: Худойдодова Мехрангез Икромиддиновна
Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович
Рождение ребёнка
30.12.2009
Сын: Худойдодов Ясин Икромиддинович
Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович
Рождение ребёнка
25.11.2010
Сын: Худойдодов Имомахди Икромиддинович
Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович
Рождение ребёнка
23.10.2016
Дочь: Худойдодова Робиа Икромиддиновна
Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович
Бракосочетание
Неизвестно