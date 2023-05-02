Касирова Сангинамо Орифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касирова Сангинамо Орифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.2007

Дочь: Худойдодова Мехрангез Икромиддиновна

Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович

Рождение ребёнка
30.12.2009

Сын: Худойдодов Ясин Икромиддинович

Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович

Рождение ребёнка
25.11.2010

Сын: Худойдодов Имомахди Икромиддинович

Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович

Рождение ребёнка
23.10.2016

Дочь: Худойдодова Робиа Икромиддиновна

Отец ребёнка: Худойдодов Икромиддин Джалолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худойдодов Икромиддин Джалолович

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