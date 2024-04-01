Шишкин Патракий Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
03.02.1770
Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Шишкина) Меланья Патракиева
Мать ребёнка: Шишкина (Денисовых) Марфа Афанасьева
Смерть
Неизвестно