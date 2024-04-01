Шишкин Патракий Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Патракий Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Миронов

Шишкин Патракий Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Шишкин Мирон Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Алексеев

Мать: Шишкина (Малышкина) Наталья Филипова

Бракосочетание
03.02.1770

Жена: Шишкина (Денисовых) Марфа Афанасьева

Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Шишкина) Меланья Патракиева

Мать ребёнка: Шишкина (Денисовых) Марфа Афанасьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.