Пустынников Тимофей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1810
Дочь: Пустынникова Гликерия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пустынникова Марфа Савична
Запись о рождении Пустынникова Гликерия Тимофеевна Место происхождения: Дочь ремесленника Дата рождения: 14.05.1810. Дата крещения: 15.05.1810 Отец Пустынников Тимофей Герасимович, Мать Пустынникова М... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1850
Сын: Пустынников Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пустынникова Марфа Савична
Запись о рождении Пустынников Василий Тимофеевич Место происхождения: Сын ремесленника Дата рождения: 11.04.1850. Дата крещения: 12.04.1850 Отец Пустынников Тимофей Герасимович, Мать Пустынникова Марф... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1850
Дочь: Пустынникова Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пустынникова Марфа Савична
Запись о рождении Пустынникова Евфимия Тимофеевна Место происхождения: Дочь ремесленника Дата рождения: 08.07.1850. Дата крещения: 09.07.1850 Отец Пустынников Тимофей Герасимович, Мать Пустынникова Ма... Показать все
Бракосочетание
19.01.1858
Жена: не указана
Пустынников Тимофей Герасимович Место происхождения: Ремесленник Дата бракосочетания: 19.01.1858. Дата венчания: 19.01.1858 Возраст: 19 лет Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.109а Запись о рождении
Рождение ребёнка
30.11.1861
Сын: Пустынников Иоанн Тимофеевич
Мать ребёнка: Пустынникова Марфа Савична
Пустынников Иоанн Тимофеевич Место происхождения: Сын временно-обязанного мастерового Дата рождения: 30.11.1861. Дата крещения: 01.12.1861 Отец Пустынников Тимофей Герасимович, Мать Пустынникова Марфа... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1864
Сын: Пустынников Лев Тимофеевич
Мать ребёнка: Пустынникова Марфа Савична
Запись о рождении Пустынников Лев Тимофиевич Место происхождения: Сын мастерового Дата рождения: 16.02.1864. Дата крещения: 17.02.1864 Отец Пустынников Тимофий Герасимович, Мать Пустынникова Марфа Сав... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1871
Сын: Пустынников Феодор Тимофеевич
Мать ребёнка: Пустынникова Марфа Савична
Запись о рождении Пустынников Феодор Тимофеевич Место происхождения: Сын ремесленника Дата рождения: 18.09.1871. Дата крещения: 19.09.1871 Отец Пустынников Тимофей Герасимович, Мать Пустынникова Марфа... Показать все
Рождение
16.01.1944
Запись о рождении Пустынников Тимофей Герасимович Место происхождения: Сын ремесленника Дата рождения: 16.01.1844. Дата крещения: 17.01.1844 Отец Пустынников Герасим Потапович, Мать Пустынникова Фекла... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустынников Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пустынникова Марфа Савична
Запись о рождении Пустынников Терентий Тимофеевич Место происхождения: Сын ремесленника Дата рождения: 26.10.1860. Дата крещения: 28.10.1860 Отец Пустынников Тимофей Герасимович, Мать Пустынникова Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно