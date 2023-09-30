Жданова (Махалова) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Махалова) Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Махалов Юрий Эмануилович

Мать: Махалова (муравьева ) Феофанья Ероновна

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