Кафтайка Любимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1686
Дата смертиМежду 10.06.1719 и 1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686
Отец: Любим
Мать: Дарья Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Азрава Батина
Бракосочетание
До 1716
Жена: Азрава Батина
Рождение ребёнка
Около ?.11.1718
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 10.06.1719 и 1746
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Антон Васильевич
Мать ребёнка: не указана