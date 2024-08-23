Кафтайка Любимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафтайка Любимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1686

Дата смерти

Между 10.06.1719 и 1746

Пол

Мужской

Отец

До 1671 г.р.

Мать

Около 1666 г.р.

Жена

Вычислено 1691 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686

Отец: Любим

Мать: Дарья Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Азрава Батина

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1716

Жена: Азрава Батина

Рождение ребёнка
Около ?.11.1718

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Между 10.06.1719 и 1746
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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