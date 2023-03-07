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Бихмет Алметев

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Алмет Алкин

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1738

Сын: Аликей Бихметов

Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Адылша Бихметов

Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1745

Сын: Мухамет Бихметев

Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Сын: Юмагул Бихметов

Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Зюмабика Бихметова

Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулбустан Ишкнина

Смерть
Неизвестно
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