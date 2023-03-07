Бихмет Алметев
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Алмет Алкин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Аликей Бихметов
Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина
Рождение ребёнка
1742
Сын: Адылша Бихметов
Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мухамет Бихметев
Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина
Рождение ребёнка
1750
Сын: Юмагул Бихметов
Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Зюмабика Бихметова
Мать ребёнка: Гулбустан Ишкнина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулбустан Ишкнина
Смерть
Неизвестно