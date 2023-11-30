Жилякова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилякова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилякова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилякова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилякова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиляков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиляков Георгий Федорович

Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилякова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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