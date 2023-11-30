Жилякова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилякова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилякова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилякова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиляков Георгий Федорович
Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилякова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Жиляков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно