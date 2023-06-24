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Евстафьев Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1955

Отец: Евстафьев Виктор Андреевич

Мать: Евстафьева ???

Рождение ребёнка
29.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагинян Людмила Леонидовна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно