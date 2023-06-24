Евстафьев Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1955
Отец: Евстафьев Виктор Андреевич
Мать: Евстафьева ???
Рождение ребёнка
29.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагинян Людмила Леонидовна
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно