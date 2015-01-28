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Готовчиц Станислава Никитична
Готовчиц Станислава Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.2015
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Готовчиц (Мигаль) Анастасия Ивановна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.2015
Отец: не указан
Мать:
Готовчиц Анастасия Ивановна
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