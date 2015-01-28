Готовчиц Станислава Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готовчиц Станислава Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2015

Отец: не указан

Мать: Готовчиц Анастасия Ивановна