Бойцов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова ?
Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Зоя
Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов ?
Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов ?
Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно