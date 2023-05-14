Бойцов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойцова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова ?

Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Зоя

Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов ?

Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов ?

Мать ребёнка: Бойцова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно