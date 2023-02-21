Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1846

Отец: Кузьма Андреевич

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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