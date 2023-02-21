Поваго Прокофий Тарасович
Место рожденияДеревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поваго Тарас
Мать: Поваго А
Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поваго Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Беларусь, Солигорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поваго Сергей Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Смоленск
Смерть
Неизвестно