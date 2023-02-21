Поваго Прокофий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваго Прокофий Тарасович

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Место рождения

Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поваго Тарас

Мать: Поваго А

Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поваго Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Беларусь, Солигорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поваго Сергей Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Смоленск
Смерть
Неизвестно
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