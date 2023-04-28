Дерюшева (Ломаева) Варвара Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшева (Ломаева) Варвара Афанасьева

Место рождения

Сидоровы Горы, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1846 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоровы Горы, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1846

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1846

Дочь: Анастасiя Сергеева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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