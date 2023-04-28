Дерюшева (Ломаева) Варвара Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1846
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1846
Дочь: Анастасiя Сергеева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно