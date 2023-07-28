Ломаев Сергiй Данилов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ломаев Данило Федосов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.01.1846
Рождение ребёнка
28.10.1846
Дочь: Анастасiя Сергеева
Мать ребёнка: Дерюшева Варвара Афанасьева
Рождение ребёнка
05.01.1850
Дочь: Татiана Сергеева
Мать ребёнка: Дерюшева Варвара Афанасьева
Рождение ребёнка
22.04.1852
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Дерюшева Варвара Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно