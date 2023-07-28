Ломаев Сергiй Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаев Сергiй Данилов

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ломаев Данило Федосов

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1846

Жена: Дерюшева Варвара Афанасьева

Рождение ребёнка
28.10.1846

Дочь: Анастасiя Сергеева

Мать ребёнка: Дерюшева Варвара Афанасьева

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1850

Дочь: Татiана Сергеева

Мать ребёнка: Дерюшева Варвара Афанасьева

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1852

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Дерюшева Варвара Афанасьева

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно