Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно