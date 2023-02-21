Косенко (Данилкина) Ксения Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1908
Рождение ребёнка
13.05.1911
Сын: Косенко Дмитрий Кононович
Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: Короткова Евфросинья Кононовна
Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина Кононовна
Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович
Смерть
Неизвестно