Косенко (Данилкина) Ксения Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Данилкина) Ксения Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1908

Муж: Косенко Конон Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1911

Сын: Косенко Дмитрий Кононович

Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: Короткова Евфросинья Кононовна

Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина Кононовна

Отец ребёнка: Косенко Конон Иванович

Смерть
Неизвестно
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