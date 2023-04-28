Гунченко (Пугачева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
03.09.1909
Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Гунченко Василий Павлович
Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич
Рождение ребёнка
10.11.1914
Сын: Гунченко Константин Павлович
Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич
Рождение ребёнка
21.10.1917
Сын: Гунченко Александр Павлович
Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич
Рождение ребёнка
01.06.1919
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич
Рождение ребёнка
06.08.1923
Дочь: Гунченко Анна Павловна
Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1945