Гунченко (Пугачева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунченко (Пугачева) Мария Ивановна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Гунченко Павел Савельевич

Рождение ребёнка
03.09.1909

Сын: Гунченко Федот Павлович

Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич

Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Гунченко Василий Павлович

Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич

Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич

Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Гунченко Константин Павлович

Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич

Рождение ребёнка
21.10.1917

Сын: Гунченко Александр Павлович

Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич

Рождение ребёнка
01.06.1919

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич

Рождение ребёнка
06.08.1923

Дочь: Гунченко Анна Павловна

Отец ребёнка: Гунченко Павел Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1945
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