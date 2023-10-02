Синяев Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяев Денис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987

Отец: не указан

Мать: Синяева Лариса Анатольевна

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