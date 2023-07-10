Антонович Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонович Галина Валерьевна

Мать ребёнка: Антонович Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонович Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Антонович Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонович Анна Петровна

Смерть
Неизвестно