Арам
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1871
Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Геодаклу, Гёдайлу, Кичик-Далулар, Кичик-Дялиляр, Покр-Далар), Зангибасарский участок, Эриванский уезд, Эриванская губерния, Российская им... Показать все
Крещение
11.03.1871
Церковное имя - Минас Крестный отец: Геворг Мкртичев/Мкртчян Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Геодаклу, Гёдайлу, Кичик-Далулар, Кичик-Дялиляр, Покр-Далар), Зангибасарск... Показать все
Смерть
Неизвестно