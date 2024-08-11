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Арам

Место рождения

Мргаван, Община Мргаван, Араратская область

Дата рождения

04.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1831 и 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1871

Отец: Гамбар

Мать: Паризат

Мргаван, Община Мргаван, Араратская область
Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Геодаклу, Гёдайлу, Кичик-Далулар, Кичик-Дялиляр, Покр-Далар), Зангибасарский участок, Эриванский уезд, Эриванская губерния, Российская им... Показать все
Крещение
11.03.1871
Мргаван, Община Мргаван, Араратская область
Церковное имя - Минас Крестный отец: Геворг Мкртичев/Мкртчян Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Геодаклу, Гёдайлу, Кичик-Далулар, Кичик-Дялиляр, Покр-Далар), Зангибасарск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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