Разумнова Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти13.01.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Разумнов Фёдор Илларионович
Мать: Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бабичева Александра Трофимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: Бабичева Евгения Трофимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.01.1946
Дорожно-транспортное происшествие Была сбита машиной.