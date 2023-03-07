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Разумнова Мария Фёдоровна

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Место рождения

Лобаново, Истра, Московская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

13.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Разумнов Фёдор Илларионович

Мать: Татьяна Леонтьевна

Лобаново, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бабичева Александра Трофимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: Бабичева Евгения Трофимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.01.1946
Дорожно-транспортное происшествие Была сбита машиной.
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