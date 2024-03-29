Сивоха Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивоха Иван

Сивоха Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.19

Дочь: Селезнёва (Сивоха) Ада Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.