Афанасьева Агафья Ивановна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьева Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
28.06.1898

Дочь: Лушина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
07.10.1900

Сын: Лушин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Лушин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: Лушина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
26.06.1907

Дочь: Лушина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
07.07.1912

Сын: Лушин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
06.07.1915

Сын: Лушин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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