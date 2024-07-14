Афанасьева Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1898
Дочь: Лушина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
07.10.1900
Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
09.01.1902
Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: Лушина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
26.06.1907
Дочь: Лушина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1912
Сын: Лушин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
06.07.1915
Отец ребёнка: Лушин Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно