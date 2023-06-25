Кимовских Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.75
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.75
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.96
Сын: Кимовских Никита
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.12.97
Дочь: Волосникова Виктория
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: - -