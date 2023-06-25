Кимовских Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кимовских Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.75

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

96 г.р.
97 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.75

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.96

Сын: Кимовских Никита

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.12.97

Дочь: Волосникова Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: - -