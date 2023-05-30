Романников Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романников Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1988

Отец: Ключников Валерий Андреевич

Мать: не указана