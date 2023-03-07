Солдаткин Василий Владимиров
Место рождения
Дата рождения01.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.01.1848
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил местный священник Дмитрий Георгиев Крымов. При сем был пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев.
Рождение
01.01.1848
Место жительства
11.09.1850
Согласно ревизской сказке 1850 года с. Купавны в семье за № 124 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина, Василий - новорожденный, по нынешней сказке 2 года. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об... Показать все
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год в доме 7 за №32 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина, Василий - 7 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. лл.589об.-590 Исповедальная ... Показать все
Место жительства
1862
Согласно исповедальной ведомости 1862 года за №20 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина, Василий возраст 14 лет. ( ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641об. дом №4. Исповедальная ведомость 1862 год с.... Показать все
Место жительства
1870
Согласно подворной переписи села Купавны в доме 153 числится брат Петра Владимировича Солдаткина, Василий Владимирович - 23 года. Грамотный. (ЦИАМ ф.184 оп.10 д.1725 л. Подворная перепись).
Смерть
Неизвестно