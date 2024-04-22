Кадышев Антипа Митриев (Дмитриев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышев Антипа Митриев (Дмитриев)

Место рождения

Удмуртские Бисарки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрей Бисаров Кадышев

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1823 ст.

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Кадышев Фока Антипин

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Антипина

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадышев Захар Антипин

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дорофеева

Смерть
Неизвестно
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