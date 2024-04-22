Кадышев Антипа Митриев (Дмитриев)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрей Бисаров Кадышев
Бракосочетание
22.01.1823 ст.
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Кадышев Фока Антипин
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Антипина
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дорофеева
Смерть
Неизвестно