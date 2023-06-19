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Некрасова (-) Евдокия Леонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.08.1757

Дата смерти

02.01.1800

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1757

Отец: Некрасов Леон Яковлев

Мать: Некрасова Дарья Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Некрасова Прасковья Леонова

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1781

Сын: Некрасов Стефан Леонов

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1783

Сын: Некрасов Иван Леонов

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1789

Дочь: Татьяна Леонова

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1790

Сын: Некрасов Алексей Леонов

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Леон Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.01.1800
Причина смерти: золотухою