Некрасова (-) Евдокия Леонова
Место рождения
Дата рождения04.08.1757
Дата смерти02.01.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1757
Отец: Некрасов Леон Яковлев
Мать: Некрасова Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Некрасова Прасковья Леонова
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Рождение ребёнка
28.03.1781
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Рождение ребёнка
07.01.1783
Сын: Некрасов Иван Леонов
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Рождение ребёнка
12.01.1789
Дочь: Татьяна Леонова
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Рождение ребёнка
19.02.1790
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1800
Причина смерти: золотухою