Трусовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусовъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Трусовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Трусова Дарья Ларионова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Трусовъ Яковъ

Мать ребёнка: Трусова Дарья Ларионова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина дряхлая

Мать ребёнка: Трусова Дарья Ларионова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Дарья Ларионова

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