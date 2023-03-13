Трусовъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Трусовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Трусова Дарья Ларионова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Трусовъ Яковъ
Мать ребёнка: Трусова Дарья Ларионова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина дряхлая
Мать ребёнка: Трусова Дарья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Дарья Ларионова