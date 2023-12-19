Еремеева Прасковья Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Прасковья Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Еремеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Еремеев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Еремеев Егор Иванович

Отец ребёнка: Еремеев Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.12.1890

Сын: Ерёмин Николай Иванович

Отец ребёнка: Еремеев Иван Федорович

Пакшино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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