Еремеева Прасковья Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Еремеев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Еремеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Еремеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.12.1890
Отец ребёнка: Еремеев Иван Федорович
Пакшино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно