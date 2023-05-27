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Леттиев Фома Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксенья Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елисавета Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Фомичев

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Фомичев

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно