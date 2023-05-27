Леттиев Фома Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксенья Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елисавета Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Фомичев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Фомичев
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно