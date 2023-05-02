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Oja (Kuuskman) Mathilde-Marie
Oja (Kuuskman) Mathilde-Marie
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1902 ст.
Дата смерти
?.09.1990
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Oja Ilmar (Nikolai)
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1927
Муж:
Oja Ilmar
Смерть
?.09.1990
Похороны
Неизвестно
Таллин
, Ревельский уезд
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