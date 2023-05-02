Oja (Kuuskman) Mathilde-Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Oja (Kuuskman) Mathilde-Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1902 ст.

Дата смерти

?.09.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1927

Муж: Oja Ilmar

Смерть
?.09.1990
Похороны
Неизвестно
Таллин, Ревельский уезд
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