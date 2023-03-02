Бадьин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Бадьин Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1845
Дочь: Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Бадьина Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
11.12.1854
Дочь: Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Бадьина Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадьин Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Бадьина Ульяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно