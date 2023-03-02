Бадьин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадьин Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Бадьин Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1845

Дочь: Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Бадьина Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
11.12.1854

Дочь: Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Бадьина Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадьин Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Бадьина Ульяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадьина Ульяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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