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Бадьина Ульяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1845

Дочь: Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Бадьин Егор

Рождение ребёнка
11.12.1854

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Бадьин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадьин Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Бадьин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадьин Егор

Смерть
1860
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