Бадьина Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1845
Дочь: Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Бадьин Егор
Рождение ребёнка
11.12.1854
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Бадьин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадьин Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Бадьин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадьин Егор
Смерть
1860